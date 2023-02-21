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中學生3月起免快測 幼稚園、小學維持至3.15
i-Cable
2023年02月21日
【有線新聞】中學生下月1日起回校前毋須做快測。
教育局發信予全港中小學及幼稚園，中學生下月1日起每日回校前毋須做快測，小學、幼稚園及特殊學校就維持到下月15日，屆時再檢視情況及公布安排。
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