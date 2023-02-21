8位精英運動員獲港大取錄 　每人獲40萬獎學金

【有線新聞】8位本地精英運動員獲香港大學取錄。羽毛球代表謝影雪會入讀工商管理學學士課程。

香港羽毛球代表謝影雪：「15歲開始轉做全職運動員，已經打了17年全職。計劃下屆奧運後，可能退役或者慢慢退下來。會想計劃開咖啡店或者羽毛球學院。入讀這科有幫助退役後新生活。

謝影雪說未來一年會專注亞運與爭取巴黎奧運資格。