香港故宮｜古代中國黃金製品展覽　明起展220套橫跨逾3,000年首飾及裝飾品

【有線新聞】香港故宮文化博物館古代中國黃金製品展覽，展出220套中原和遊牧民族的首飾及馬匹和馬車的裝飾品，橫跨三千多年。

黃金由古到今都予人華麗、高貴的感覺，這個動物紋冠也不例外，相信是匈奴貴族佩戴，頂部呈現動物搏鬥的情景，反映當時游牧民族的生活環境。香港故宮文化博物館副研究員黃煒均：「他們生活的地方都是草原地帶，四圍都有很多野生動物，也會飼養一些動物，所以你看到很多飾物都以動物紋為主。」

到了明代，黃金造工更著重細節。這個以金絲製成的雙龍戲珠樑冠，上面有蓮花和蝙蝠等吉祥圖案，背面雙龍的頸部和火珠以彈簧連接，隨著走動展現動態。

黃金鑄造的工藝和技術，不同時期也有分別，黃煒均：「我們可以看到早期黃金製作方法較簡單和單一，主要用『錘鍱』的方法，即是用金片上加一個模具造出淺浮雕的紋式；到了中原時候，開始應用黃金的時候，用了一貫鑄造青銅器的方法，用鑄的方式製造黃金飾物。」

金飾不止可以看到，還可以配戴，博物館有擴增實景AR ，在濾鏡入面也可以看到自己配戴金飾的樣貌。

展覽分為三部分，分別是草原與中期中國，吐蕃與唐、遼宋至明，由周三展出至9月25日，成人票價120元。