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塌手術燈｜承辦商無通報其中一款曾遺失螺絲　醫管局感遺憾：令醫護及病人暴露於風險

  • i-Cable
  • 2023年02月21日
【有線新聞】聯合醫院手術燈掉下事故，醫管局說涉事承辦商無向醫管局通報其中一款手術燈曾遺失螺絲。
醫管局發聲明指，涉事的生產兼保養維修承辦商曾向美國食品藥品監督管理局報告其中一款手術燈曾發生遺失螺絲事件，但未有向醫管局通報，令醫護及病人暴露於風險，對此感到遺憾。
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