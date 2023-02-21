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大埔女途人遭貨車撞倒　頭部受傷昏迷送院

  • i-Cable
  • 2023年02月21日
【有線新聞】大埔有途人遭貨車撞傷，昏迷送院。
貨車車頭損毀，警員在場調查。晚上7時許，該輛貨車在大埔山塘路8號對開撞倒一名橫過馬路的女途人，她頭部受傷昏迷，送往威爾斯親王醫院，警方正調查意外原因。
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