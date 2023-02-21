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民主黨晚宴再度取消　酒樓稱維修煤氣暫停晚市　羅健熙：只係食餐飯

  • i-Cable
  • 2023年02月21日
【有線新聞】民主黨原定晚上舉行春茗，但酒樓說維修煤氣、要暫停晚市，晚宴再度取消。
春茗原定在葵芳的名門讌客舉行，不過酒樓張貼告示指廚房抽風系統故障，導致煤氣失靈、要暫停晚市，燒味外賣則維持到晚上八時。
民主黨主席羅健熙表示對事件感到十分遺憾，尋找場地舉行晚宴有一定困難，兩度被承辦的酒店推卻。原定晚上舉行春茗的酒樓，亦在開始前兩小時才通知無法提供場地，他指會盡快另覓場地補辦。
羅健熙：「那麼多的巧合、那麼多的突然間無法提供場地，某程度上反映社會或者反映社會背後一些憂慮或想法。明眼人都知道是甚麼狀況，這種氣氛對社會是否好，我們都只是吃一頓飯。」
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