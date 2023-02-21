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中年漢涉偽造文件訛稱有車位出租　騙逾46萬元被捕

  • i-Cable
  • 2023年02月21日
中年漢涉偽造文件訛稱有車位出租　騙逾46萬元被捕
【有線新聞】一名男子涉嫌在網上訛稱有車位出租騙取超過46萬元，再用款項購買奢侈品，被警方拘捕。
檢獲的證物包括13隻約值700萬元手錶、100萬元首飾及手袋等，警方又假扮租客在將軍澳拘捕該名40歲疑犯。多名受害人早前向警方報案，指有人在社交媒體訛稱有車位出租，並出示偽造的土地註冊處文件，受害人網上轉帳後，疑犯便失去聯絡，涉超過46萬元款項。
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