俄羅斯總統普京發表國情咨文　批西方擴大戰事、玩弄人命

【有線新聞】俄羅斯總統普京相隔近兩年後再到國會，發表俄烏戰爭以來首份國情咨文，批評西方挑起戰事、玩弄人命；美國反指普京說法荒謬。

普京指責西方和北約，公然談及向烏克蘭提供核武器，形容烏克蘭人民正等待俄羅斯救援。雖然俄方願意與西方對話，和平解決烏克蘭危機，北約卻持續擴張，並在歐洲部署防空導彈系統。他說：「結果當頓巴斯一直在火海之中，當血在流、當俄羅斯誠摯地，我要強調當俄羅斯誠摯地爭取和平解決，他們卻在玩弄人命。」

普京形容西方願意利用任何人打擊俄方，包括新納粹及恐怖分子，試圖將地區衝突推向全球，關乎俄羅斯存亡。普京指西方的經濟制裁反令自身受損，強調俄羅斯經濟不但沒有崩潰，反而經過重新改造，正與其他國家合作，努力建設安全的國際支付系統，減少依賴西方。

普京又批評西方散播假資訊，強行向青少年灌輸觀念，承認同性婚姻，有違任何宗教價值觀，俄羅斯不會屈服於西方分化社會的舉動。

普京亦提出設立特別國家基金，支援退役軍人和陣亡士兵，並將在烏東併入的「新領土」，增加社區規劃，感謝俄羅斯人民有勇氣和決心，支持「特別軍事行動」。

烏克蘭總統澤連斯基的幕僚則指，普京的演說顯出其絕望，並會引起俄羅斯精英的質疑；又指俄羅斯進入死胡同，做任何事都只會令局面惡化。