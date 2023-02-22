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電話卡實名制｜明日截止登記　18間郵局櫃枱今明會延長服務至晚上7時

  • i-Cable
  • 2023年02月22日
電話卡實名制｜明日截止登記　18間郵局櫃枱今明會延長服務至晚上7時
【有線新聞】電話儲值卡實名登記限期明日屆滿。電訊商今日向未完成登記的太空卡用戶發出最後登記提示。
短訊內附有電訊商的登記連結，方便太空卡用戶登記。如果需要協助，市民可以去電訊商門市、25個港鐵站內的支援服務站，或18間指定郵局的服務櫃枱。郵局櫃枱今天及明天會延長服務時間至晚上7時，處理限期屆滿前可能急增的求助個案。
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