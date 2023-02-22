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南韓下月取消中國旅客落地檢測　登機前陰性證明維持至3.10　開放仁川以外機場

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  • 2023年02月22日
【有線新聞】南韓下月起取消中國旅客落地檢測。
南韓防疫部門指隨國內疫情形勢保持平穩，近日入境中國旅客確診比率已降至0.6%，決定下月1日起，中國旅客飛抵南韓不用接受核酸檢測。但入境前提交檢測陰性證明及網上健康申報要求維持至下月10日，將視乎防疫情況決定會否延長。中國航班下月起亦可降落首爾仁川外其他機場。
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