拜登：俄烏戰爭能否完結在於普京一念之間

【有線新聞】美國總統拜登表明，美國和盟友會堅定支持烏克蘭，對抗俄羅斯入侵。又強調西方無意控制或摧毀俄羅斯，是否停戰在於總統普京一念之間。

俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動即將滿一年，美國總統拜登訪問基輔後，再次去到波蘭首都華沙的皇家城堡，就俄烏戰事演說。他指俄羅斯總統普京以為下令進攻烏克蘭，美國與盟友就會後退，但烏克蘭人民勇敢挺身而出，民主世界保持團結，令俄軍未能輕易取勝。

拜登說一年以來，普京不再懷疑美國及盟友的實力，但就質疑北約繼續支援烏克蘭的信念：「但一切無須懷疑，我們對烏克蘭的支持不會動搖。北約不會分裂，我們也不會疲累。普京對土地和權力的貪慾將會失敗，而烏克蘭人民對國家的愛最終會獲勝。民主世界會捍衛自由，今日、明日、直至永遠。」

拜登又向俄羅斯民眾表明，西方不是他們的敵人。他表示：「美國和其他歐洲國家，不是尋求控制或摧毀俄羅斯，西方無計劃攻擊俄羅斯。正如普京這天所講，幾百萬俄羅斯民眾只想與鄰居和平共處，而不是成為敵人。這場戰爭從來沒有必要，是一場悲劇。總統普京選擇開戰，戰事每延長一日都是他的選擇，他只要一聲令下就可停戰，這很簡單。」