財政預算案2023｜5千元消費券　基層嘆「縮水」冀派現金　有條件成永久居民可獲半額

【有線新聞】財政預算案建議派發消費券金額減半至5千元，第一期在四月發放，有條件成為永久居民的非本地人可獲半額消費券。消息指永久離港人士繼續不合資格。

財爺連續三年建議派消費券，年滿18歲永久居民及新來港人士分兩期收到5,000元消費券，金額是上年的一半。

財政司司長陳茂波：「我們見到經濟事實上正復蘇當中，如果看食飯、餐飲方面較明顯，但去到一些零售由未必一樣境況，有一些做出口或其他行業更差一點，所以我們覺得這個環境下要鞏固復蘇，我們再做多一轉，力度可以小一點。」

之前領取過消費券的人，4月會先收到第一期3,000元，年中可獲得第二期2,000元，新登記的就要年中才有錢到手。有條件成為永久居民的人，例如專業人士、來港升學的人，今年繼續有半額消費券。消息人士說永久離港人士繼續不合資格。

有基層市民覺得金額不應該「縮水」。范先生：「應該加到一萬或者派發現金幫助到基層市民。」LISA：「電費很貴，幾千元又不能交電費，想用現金來幫補亦不可。」

消息人士說繼續不容許繳交水電費及租金，是希望維持政策原意、刺激消費。據了解，第一期消費券會沿用六種支付工具，市民不可以轉會；第二期發放詳情會在年中之前公布，屆時考慮是否加入其他支付工具。消息人士又說涉及330億元公帑及4億元行政費，用去年派消費券帶動本地生產總值GDP增長1.2%估計，今年可能只提振0.6%。