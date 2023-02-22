財政預算案2023｜派糖減稅規模「縮水」　子女免稅額增至13萬元　陳茂波指須量力而為

【有線新聞】預算案提出增加子女免稅額至13萬元，其餘派糖減稅規模較去年「縮水」，薪俸稅、個人入息稅最多退稅六千元，寬減首兩季差餉合共最多二千元。財政司司長陳茂波說政府有財政壓力，要量力而為、力所能及。

未來一個年度繼續百分百寬減薪俸稅、個人入息稅，但上限由一萬元降至6,000元，是陳茂波出任財爺六年以來最低的退稅額，他解釋因為這份是赤字預算。

陳茂波：「都要量力而為，方方面面的支援措施我們減了下來。這兩年經濟環境困難，都盡可能減輕大家壓力，所以即使收（減少支援）都是逐點逐點來，也不希望一時間給大家太大即時壓力，所以之前由2萬減至1萬，再到六千。這個是現時經濟和財力狀況下，我們力所能及。」

另一項「縮水」的派糖措施是住宅差餉，由寬免四季至只寬免首兩季，每季上限亦減至1,000元，涉及303萬個住宅單位。

唯一派多了的，是增加子女免稅額以及子女出生課稅年度額外免稅額，由12萬加到13萬，對上一次調升已是四年前。

全港住宅住戶繼續有1,000元電費補貼，不過公屋住戶連續第三年沒有免租一個月。其餘紓解民困措施，綜援、生果金、傷殘津貼、長者生活津貼、在職家庭津貼繼續出多半個月糧，公共交通費用補貼計劃延長半年至今年10月底。