財政預算案2023｜加煙草稅每支多6毫　報販批趕盡殺絕　吸健會倡明年一包百元

【有線新聞】預算案建議即時調高煙草稅，每包煙隨即加價三成，有報販及煙民批評政府趕盡殺絕。政府重申加煙稅可提高戒煙成效，消息預計每年庫房可多收10億元。

財政司司長陳茂波：「我建議即時將每支香煙的煙草稅提高六毫。」一宣布加煙草稅，便利店隨即貼出告示，每包煙加價12元，報紙檔也不例外。

這位煙民煙齡超過40年，批評政府本末倒置，不會因此戒煙。甘先生：「就像你鎖住小朋友不讓他外出玩，他是否真的變乖？不是。（記者：你會否吸少幾包煙？）你吃飯會否吃少幾口？要吸就會吸，無法因為某些情況導致你不吸煙，沒有錢也會繼續吸。」

有報販就不太樂觀，預計加煙草稅會少一半人買煙。報販歐女士：「我認為很昂貴，平均一包加價12元，消費而言真的很昂貴。早前有很多人一聽到加價，說寧願戒煙，很多人真的消費不起。」

政府消息預計加煙稅每年令庫房多收10億元，全港報販大聯盟及報販協會就形容加煙稅是「趕盡殺絕」，可能掀起結業潮、加劇私煙問題，無助增加稅收和提高戒煙成效。

吸煙與健康委員會主席湯修齊就歡迎政府加煙草稅，覺得可以更進取，「香煙（價錢）每年都增加，可以增加煙民戒煙的決心及顯示出政府不斷加強控煙決心。我們希望政府明年煙草稅加至煙草產品價格的75% ，即大約100元一包。」

政府重申加煙草稅是國際公認最有效的控煙措施，目標是由將吸煙率由目前9.5%降至7.8%。