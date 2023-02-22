財政預算案2023｜「開心香港」推本地消費　留5億元辦大型盛事　億元支持赴大灣區演出

【有線新聞】財政司司長陳茂波指疫情後要令社會開懷，會推出「開心香港 Happy Hong Kong」項目，包括美食市集，刺激本地消費和經濟，又預留超過5億元繼續吸引旅客來港。

繼「Hello Hong Kong」後，預算案提出啟動「開心香港 Happy Hong Kong」項目。陳茂波：「為了讓市民可同享共樂，為社會增添開懷笑臉，我們即將啓動以市民為對象的『Happy Hong Kong』活動，聚焦美食體驗、愉快遊樂、文青創作等活動，讓市民有多元化的本地玩樂選擇，也有助刺激本地消費和經濟。」

未來數月會在多區舉辦大型美食市集，夏季維港有大型海陸嘉年華，邀請全球不同團體表演，還有全新燈光匯演，預計整個項目用2,000萬元。

要吸引旅客、擦亮招牌，旅發局會用2億5千萬元繼續舉辦及推廣大型盛事，包括國際七人欖球賽，以及首次舉辦的流行文化節等，又預留多3億元爭取更多國際會議和展覽，以及盛事來港舉行。

明年會用2,000萬元舉辦大灣區文化藝術節，預計吸引14萬觀眾。未來五年撥款超過1億元，每年支持約1,000個本地表演團體及藝術家去大灣區演出。

預算案亦提出注資5億元支持創意產業發展，包括支持本地電視台與內地或亞洲團隊聯合製作綜藝節目，提升香港流行文化影響力。