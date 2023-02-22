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財政預算案2023｜計劃推動城市運動 官涌市政大廈建「城市運動體育中心」
i-Cable
2023年02月22日
【有線新聞】預算案計劃推廣城市運動。
官涌市政大廈部分未善用的樓層會研究改建成「城市運動體育中心」。消息人士說會涵蓋運動攀登、滑板、三人籃球、五人足球及霹靂舞。預計官涌街市、熟食中心及佐治五世紀念公園籃球場要改建，今年內完成技術研究。
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