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財政預算案2023｜百分百擔保貸款助的士業界換純電動車　垃圾徵費最快年底實施

  • i-Cable
  • 2023年02月22日
【有線新聞】政府將為的士業界更換純電動車提供百分百擔保貸款，總擔保額64億元。
全港目前有18,000幾輛的士，政府目標在2027年底前將電動的士增至3,000輛，電動巴士增加到約700輛。
新能源運輸基金會預留2億元，希望今年開展氫燃料電池、雙層巴士及重型車輛試驗，另外會預留3.5億元試驗電動渡輪。
垃圾徵費計劃最快年底實施。政府亦將撥款6,200萬元為街市、酒店、商場等回收廚餘，以及擴大屋邨收廚餘試驗計劃至一百座樓宇，將廚餘轉化為再生能源。
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