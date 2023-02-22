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財政預算案2023｜陳茂波：今年經濟會谷底反彈　倡寬減利得稅、差餉助中小企

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  • 2023年02月22日
【有線新聞】本港去年經濟收縮3.5%。陳茂波預告今年會谷底反彈，實質增長3.5%至5.5%，亦會推出利得稅及差餉寬免等措施，減輕中小企負擔。
去年初疫情爆發，加上環球央行加息，本港全年經濟收縮3.5%，私人開支亦跌1%。財爺預計今年出口仍疲弱，但本地經濟活動好轉。全年經濟有望谷底反彈。
陳茂波：「隨着經濟活動回復動力，香港與內地和國際的往來迅速復常，整體經濟氣氛有所改善，私人消費將會上升。經濟前景好轉也會推動固定資產投資，儘管金融狀況收緊仍是制約因素，考慮到上述各項因素，我預測香港經濟在今年會明顯反彈，全年實質增長介乎百分之3.5%至5.5%。」
他又指經濟復蘇會令本地成本壓力上升，加上外圍價格壓力仍然顯著，今年基本通脹將加快至2.5%。
展望未來四年，財爺相信經濟會出現追趕式增長，平均每年實質增長3.7%，高過疫情前十年的2.8%。
政府亦會繼續針對中小企提供紓緩措施，建議寬減本年度百分百利得稅上限6,000元，以及寬減下年度首兩季非住宅物業差餉，每戶每季上限1,000元。兩項措施將令政府收入減少超過14億元。「中小企融資擔保計劃」的申請期限亦由今年6月底延長至明年3月。
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