財政預算案2023｜赤字料1398億歷來次高　倡徵百億額外博彩稅　陳茂波：馬會負擔得來

【有線新聞】疫情下地價及印花稅收入大減，政府大規模推出逆周期等措施，本年度預算赤字達1,398億，是歷來第二高．預算案建議下年度起向馬會徵收每年24億元的額外足球博彩稅，為期五年。

疫情打擊本港經濟，政府收入不似預期，地價收入大幅減少四百多億、物業和股票巿場疲弱、印花稅亦大減，本年政府收入較原來預算減少1,100多億。

由於推出大規模逆周期及防疫抗疫措施，政府整體開支較預期多，計及債券收入後，本年度的綜合赤字由原本預計的563億，大幅修訂至1,398億，是歷來第二高；財政儲備就降至8,100多億，是七年來的低位。

面對公共財政壓力，陳茂波說既要節流，更要開源，方向是「將餅做大」。本年度博彩稅收入預計有255億，近百億來自足球，預算案建議下年度起向馬會徵收每年24億元的額外足球博彩稅，為期五年。

陳茂波：「我認為馬會負擔得來，我們就應該收取。我們要求馬會對慈善事業的捐獻，不可以減少，他們要自行處理這24億元的額外印花稅。節流又好，用儲備又好，他們自行處理。」陳茂波說不想打搞市民，讓大家有空間休養生息，利得稅和薪俸稅稅率維持不變。

下年度預計540多億赤字，連續第四年赤字預算。財政儲備進一步跌至7,600億，相等於12個月政府開支，之後有望轉虧為盈。到2028年3月底，財政儲備可回升至9,837億元。