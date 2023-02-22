財政預算案2023｜醫療衛生預算同縮減　政府稱因防疫開支降　醫管局：實際預算有增加

【有線新聞】醫療衛生預算開支同樣減少，下年度縮減近兩成，醫務衞生局的衛生範疇開支減幅更高達八成。據了解，是因為疫情放緩，毋須再封區，核酸檢測亦減少。

整份預算案中涉及醫療衛生範疇只有七個段落，政府下個財政年度衛生範疇總預算開支同樣縮水，大約為1,247億元，比本財政年度少近300億元，減幅近兩成。

醫務衞生局的預算開支亦減少一成七，據了解是因應疫情緩和毋須再封區及減少核酸檢測；衛生範疇的開支更大幅減少八成半，由今年度200多億元大幅縮減至不足33億元。

財經事務及庫務局常任秘書長朱曼鈴：「很多防疫開支政府整體上看過覺得可以減少，所以你看到在預算這方面比往年大幅減少。話雖如此，已預留足夠資源在疫苗等方面以及不斷密切觀察疫情有否新發展。如果有，有關當局可隨時提出彈性安排資源。」

預算案提到會向中醫藥發展基金注資5億元，支持中醫藥的培訓、研究及推廣以及為2025年投入服務的中醫醫院作準備。政府又會為去年底公布的《基層醫療健康藍圖》預留足夠財政資源，以應付將在今年中推出的慢性疾病共同治理先導計劃，以及在第三季公布詳情的優化長者醫療券措施。

預算案撥款909億元給醫管局，較上一年度少25.6億元。醫管局指疫情放緩，抗疫相關撥款減少，但除去這些額外撥款，下年度預算開支比上年度修訂預算增加；主席范鴻齡感謝政府面對財政壓力，仍然投放資源予公營醫療發展，醫管局會透過不同措施挽留和吸引人才，並全力推行大灣區交流計劃，促進兩地公營醫療服務發展。