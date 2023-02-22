財政預算案2023｜馬會：額外足球博彩稅影響慈善撥款　冀長遠調低博彩稅率

【有線新聞】馬會說徵收額外足球博彩稅會影響他們的慈善撥款，但承諾不會減少恆常捐款。

馬會在聲明說未來五個財政年度將要合共繳付120億元額外博彩稅，會導致收入大幅減少，影響撥款給旗下慈善信託基金，但承諾不會減少每年的恆常捐款。以上個財政年度為例，捐款達45億元。

又說香港的博彩稅率全球最高，希望政府長遠調低稅率及檢討足球博彩的發牌條件，給予彈性及競爭力應對非法外圍及境外莊家的挑戰，緩解收入下降的負面影響。