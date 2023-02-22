高才通｜葉劉淑儀：歡迎「高才」來港分娩　提升香港生育率

【有線新聞】行政會議召集人兼立法會議員葉劉淑儀說香港生育率低，歡迎有人申請「高才通」來港分娩。

葉劉淑儀：「透過高才通來到香港，他應該真的是『高才』。第二來到香港生育小孩，我們歡迎，因為香港的生育率很低。眾所周知，只是0.77，每一個婦女都生不到一個小孩。其實特區政府應該有人口政策，鼓勵生育。」