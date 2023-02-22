前區議員曾錦榮立會選舉虛報開支　圖騙逾2萬元津貼　判囚兩個月

【有線新聞】屯門前區議員曾錦榮承認在選舉申報書上虛報開支，意圖詐騙選舉事務處24,000元津貼，判囚兩個月。

案發在2020年，被告當時參選立法會社福界選舉，在選舉申報書上聲稱以2萬4千元聘請3名選舉助理。廉署調查發現3人並無協助被告競選及收取薪金，其中一人更不認識被告。裁判官判刑時指罪行嚴重，要即時監禁。