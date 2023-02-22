英國4天工作周先導計劃九成公司願維持

由一周工作5天改成4天，員工當然舉手支持，但對公司來說，亦未嘗沒有好處。英國61間企業試行半年後，普遍認為有正面影響。

這個全球最大規模4天工作試驗計劃，涉及約2900個員工，來自大小企業、慈善機構，涵蓋金融銀行、營銷、製造和飲食業等。去年6月至12月，試行4天工作周、薪金不變 ，配合智庫和學者研究成效，包括職員身心健康。大部分公司發現此安排下，仍能維持生產力、滿意業績，員工缺勤大減三分二。人員流失減少，招聘亦更易。

而員工幸福感提升，平衡工作和生活上有改善。有高層原本以為，要員工在更短時間完成工作會帶來壓力，但團隊反而更開心，願意為了多一天假而勤力一點。有職員稱放假休息充足，上班更有精力拼搏，甚至有15%打工仔找到錢買不到的快樂，指再多金錢都無法誘使他重回5天工作。