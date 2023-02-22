英國4天工作周先導計劃九成公司願維持
【有線新聞】英國約60間企業試行4天工作制半年後，大部分僱主認為能維持生產力。員工亦能平衡工作與生活，人員流失和病假減少，逾九成公司決定維持4天工作周。
由一周工作5天改成4天，員工當然舉手支持，但對公司來說，亦未嘗沒有好處。英國61間企業試行半年後，普遍認為有正面影響。
這個全球最大規模4天工作試驗計劃，涉及約2900個員工，來自大小企業、慈善機構，涵蓋金融銀行、營銷、製造和飲食業等。去年6月至12月，試行4天工作周、薪金不變 ，配合智庫和學者研究成效，包括職員身心健康。大部分公司發現此安排下，仍能維持生產力、滿意業績，員工缺勤大減三分二。人員流失減少，招聘亦更易。
而員工幸福感提升，平衡工作和生活上有改善。有高層原本以為，要員工在更短時間完成工作會帶來壓力，但團隊反而更開心，願意為了多一天假而勤力一點。有職員稱放假休息充足，上班更有精力拼搏，甚至有15%打工仔找到錢買不到的快樂，指再多金錢都無法誘使他重回5天工作。
計劃結束後，56間參與企業，即92%願意維持4天工作，當中18間決定永久推行。疫情期間，在家工作成為新常態。有公司高層坦言，公司與員工增加了互信，學者相信是促使企業探索新工作模式原因之一。