初選案｜區諾軒：五區協調運用否決權有共識　沒候選人公開反對　惟新界西字眼不同

【有線新聞】民主派初選案，認罪被告區諾軒繼續以控方證人身分作供，說五個選區只有新界西協議否決預算案的字眼與其他區不同，又認為各區在2020年6月初已經達成共識。

區諾軒繼續解釋他Facebook一篇回應「墨落無悔」聲明的貼文，說初選五個直選地區在協調會議後各有共識及協調文件，當中四個區有「積極運用基本法權力否決財政預算案」的字句，只有新界西的字眼是「會運用」。他說沒有出席新界西協調會議，到2020年6月中才知道新界西文件的字眼與其他區不同。參選人提交提名表格時，只有新界西和九龍東有夾附這份聲明。

區諾軒說截至6月19日，都看不到有參加者公開地反對運用否決權去否決預算案。法官陳慶偉問是否即截至6月19日，所有參加者都同意運用權力否決財政預算案，區諾軒說不敢這麼武斷，只是沒人公開反對。之後他補充是直至7月15日、即他退出初選工作時，都沒聽過有人公開反對。

區諾軒說初選中有一定程度的參加者曾提到「攬炒」，按他理解，意思即透過否決財政預算案促使行政長官下台。控方之後問及初選組織者WhatsApp群組一份戴耀廷撰寫的記者會採訪通知草稿，內文提及「經過三個多月努力終於達成共識」，區諾軒解釋「共識」是指前面作供引述的最終協議文件。

區諾軒又提到初選提名表格其中一項條款「特此聲明會擁護基本法和特別行政區」，是民主動力設計這份報名表時已經加上，希望每名參加者都奉行。