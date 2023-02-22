梁家騮追討「補水」獲醫管局賠170萬　稅局要求徵稅　上訴庭裁定毋須納稅

【有線新聞】立法會前醫學界議員梁家騮任職公立醫院時，帶頭向醫管局追討假期工作補償，成功獲賠170萬元後，稅局要求徵稅，高院上訴庭裁定賠償金毋須納稅。

梁家騮2002年與一班公院醫生控告醫管局，2012年成功追討因超時工作及不獲批休息日衍生的補償金。稅務局其後要求將賠償納入當年的薪俸稅計算，梁家騮向高院上訴得直。稅務局之後再上訴，上訴庭最終以二比一維持原判，認為補償金並非由僱傭合約衍生，是法庭頒令所得的賠償，不應納入徵稅範圍。稅務局須向梁家騮支付訟費。