大埔廣福道唐樓起火　20分鐘後救熄無人傷

【有線新聞】大埔有唐樓火警、無人受傷。

由網上片段看到起火單位冒出火舌，濃煙升上半空，消防員開喉灌救。下午三時許，廣福道95號一個唐樓單位起火，消防派煙帽隊灌救，約20分鐘後將火救熄，部分居民疏散落樓。