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大埔廣福道唐樓起火 20分鐘後救熄無人傷
i-Cable
2023年02月22日
【有線新聞】大埔有唐樓火警、無人受傷。
由網上片段看到起火單位冒出火舌，濃煙升上半空，消防員開喉灌救。下午三時許，廣福道95號一個唐樓單位起火，消防派煙帽隊灌救，約20分鐘後將火救熄，部分居民疏散落樓。
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