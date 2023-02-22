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洪為民生日宴｜王詩雅否認虛報行蹤 擬出庭自辯 張竹君將任控方證人
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2023年02月22日
【有線新聞】全國人大洪為民生日派對事件，確診賓客王詩雅涉嫌虛報及隱瞞行蹤，案件押後至5月作審前覆核。
王詩雅否認明知而提供虛假資料等八項傳票控罪，辯方指她會出庭自辯，預計傳召一名醫學專家證人。控方就預計傳召七名證人，包括衞生防護中心傳染病處主任張竹君。
王詩雅去年1月到灣仔一間餐廳出席生日派對，及後她確診新型肺炎，導致170名賓客隔離21天，包括前民政事務局局長徐英偉
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