洪為民生日宴｜王詩雅否認虛報行蹤　擬出庭自辯　張竹君將任控方證人

【有線新聞】全國人大洪為民生日派對事件，確診賓客王詩雅涉嫌虛報及隱瞞行蹤，案件押後至5月作審前覆核。

王詩雅否認明知而提供虛假資料等八項傳票控罪，辯方指她會出庭自辯，預計傳召一名醫學專家證人。控方就預計傳召七名證人，包括衞生防護中心傳染病處主任張竹君。

王詩雅去年1月到灣仔一間餐廳出席生日派對，及後她確診新型肺炎，導致170名賓客隔離21天，包括前民政事務局局長徐英偉