財政預算案2023｜警隊預算逾268億　反恐等單位佔57億　本年度薪津超預算逾5億

【有線新聞】警隊下年度預算開支超過268億元，較今個財政年度多15億元。

其中負責反恐、重大保安事件騷亂及反走私的行動單位預算多了一成二，增幅最多，有逾57億元。至於警隊特別用途車輛設備及工程等非經常開支，預計要約13億3千萬元，本年度原先預計需要12億8000元，最終修訂為不足7億元。

至於警隊薪酬津貼，本年度則超出預算，例如個人薪酬津貼原先估計4億7,000萬元，最終修訂多了逾1億元，去到5億7,900萬元。