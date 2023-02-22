財政預算案2023｜重啟投資移民不涵蓋內地人　另引「公司遷冊機制」吸外企

【有線新聞】針對搶人才，預算案提出重啟投資移民計劃，財政司司長陳茂波指申請資格跟之前大致一樣，不包括內地人及物業投資，投資金額亦會大幅提高。

投資移民計劃於2003年經濟低迷時曾經做過，一做就做了超過11年。當時要求投資移民需投資1000萬港元或以上的資產，包括股票、債券、存款證及集體投資計劃，符合投資管理規定及住滿7年後，可以成為香港永久居民。今次計劃重啟，申請資格與之前大致一樣，投資金額就倍增。

陳茂波：「甚麼人符合條件是跟上次計劃一樣，上次計劃不包括內地人，所以就是不包括，這是第一點。第二點，投資物業不包括在內。第三是投資門檻我們會大大加高，希望他帶多些資金來。第四點，我們會要求他把部分的錢投向我們希望導向的產業，例如支持初創、創科。」

搶人才及吸引更多資金落戶的同時，陳茂波稱仍要積極培養和留住本地人才，要令他們看到機遇和希望。會從培訓及教育入手，會為金融、航空、海事及建造業提供在職培訓津貼或實習職位；會繼續資助中學舉辦培養創科興趣的課外活動。

至於吸引外地企業來港，未來會引入「公司遷冊機制」，為搬入來的外地註冊公司提供便利。消息指誘因包括減少影響它們的股東安排及公司架構，2023/24年度會諮詢及提交立法建議。