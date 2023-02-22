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陳芷澄希望代表香港出戰杭州亞運

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  • 2023年02月22日
【有線新聞】杭州亞運的高爾夫球賽改制，容許職業球手參加。香港球手陳芷澄計劃出戰。
香港高爾夫球手陳芷澄：「亞運我參加過兩次，廣州和南韓(仁川)，當時仍是業餘球手。今年很幸運，職業選手獲准參加亞運。我很榮幸代表中國香港隊，再披區旗代表香港。」
陳芷澄去年在美國職業女子巡迴賽，兩度以頭10名完成賽事，是生涯最好的球季。她希望新一年有更好成績。她周日會到新加坡準備新賽季。
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