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口罩令延長兩周至下月8日
i-Cable
2023年02月22日
【有線新聞】醫衞局公布延長口罩令至下月8日。
醫衞局刊憲公布明日起至下月8日口罩令延長兩周，市民須繼續在指明公眾地方佩戴口罩，郊野公園等除外。
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