王毅與普京會面　稱中俄關係穩如泰山　俄方感謝烏國問題採平衡立場

【有線新聞】中央外事辦主任王毅與俄羅斯總統普京會面，王毅稱雙方關係穩如泰山，普京則期待習近平訪俄。俄方又感謝中方在烏克蘭問題採取平衡立場。

中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅周三在俄羅斯首都莫斯科，與總統普京會面。普京希望王毅轉達對國家主席習近平的問候，又期待習近平訪俄；指兩國關係正按近年的規劃發展，正達到新里程碑。普京：「如今國際關係複雜艱難，兩極體制瓦解下未有改善，反而變得更為尖銳，因此俄中在國際舞台上合作，我們已多番申明對穩定國際局勢很重要。」

王毅稱今次到訪，希望全面落實兩國元首的共識，推動中俄各領域的合作取得更多豐碩成果，「當前國際形勢確實嚴峻複雜，但是中俄關係歷經國際風雲的考驗，成熟堅韌、穩如泰山。」

王毅強調中俄全面戰略協作夥伴關係從不針對第三方，亦不受任何第三方干擾和挑撥，更不會被第三方的脅迫和施壓所壓倒，願與俄方保持戰略定力，深化互信、加強戰略合作，並相信可以及時應對國際出現的亂象危機。

王毅亦會見外長拉夫羅夫，稱國際形勢時刻演變，中俄堅持建設多極化世界的大方向，倡導和實踐多邊主義，反對任何形式的單邊和霸凌行徑，堅定維護各自的主權、安全和發展利益，願與俄方保持新型大國關係的良好發展態勢。

拉夫羅夫則表示，願與中方在國際舞台加強協調，推動國際秩序的發展更開放、合理和公正。