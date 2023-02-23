財政預算案2023｜陳茂波：望諒解「粒糖冇咁甜」　指百分百貸款擔保足夠支援旅遊業

【有線新聞】財政司司長陳茂波說，預算案惠民措施「粒糖無咁甜」，希望市民諒解。對於旅遊業界要求成立復業基金，陳茂波認為百分百貸款擔保已足夠，如果業界仍周轉不到，應反思是否仍值得投資。

新一份財政預算案派糖規模不及往年，消費券只有5,000元。有市民說政府仍有財政儲備8,00億元以及外匯儲備，毋須太擔心錄得赤字。張先生：「用不著這麼緊張，（赤字）不是洪水猛獸，（消費券）只派5,000元，愈來愈縮水；澳門年年派發10,000元，小朋友也有，派足十多年，所謂『輸人不輸陣』，你說香港是不是丟臉？」

陳茂波：「我們不可以『打腫臉皮充胖子』，如果輕易觸碰外匯基金，動搖到金融穩定，動搖到貨幣穩定，對社會是很大傷害，這粒糖沒那麼甜，希望大家諒解，是我們力所能及。」

預算案提出向旅行代理商提供百分百貸款擔保，而非旅遊業界要求成立復業基金，陳茂波說疫情初期有「休克式衝擊」才動用公帑幫助。被問到新加坡直接投資中小企，香港的旅遊業會否跑輸。陳茂波：「香港旅遊與去新加坡旅遊不可以同日而語，我們這裏好玩得多，以及香港起碼有真的山。我們給的擔保貸款還款期是十年這麼長，利率是低，低過市場很多，如果這樣也未能計好數，可能真的要思考想做的事是否真的值得做。」

至於部分行業嚴重缺人，陳茂波形容輸入外勞是必要及無可避免，例如是建築業界，政府會小心處理，勞福局今年亦會研究人力問題。