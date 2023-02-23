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電話卡實名登記今屆滿　未登記「太空卡」將被停用　25個港鐵支援站運作至傍晚6時

  • i-Cable
  • 2023年02月23日
【有線新聞】電話儲值卡實名登記限期今日屆滿。
今日內仍未完成實名登記的「太空卡」將會被停用。市民如需協助，可以到設於25個港鐵站的支援服務站，服務站會運作至傍晚6時。電訊商亦已向仍未登記的用戶發出最後提示短訊。今日延長門市和熱線服務時間，18間指定郵局的服務櫃位亦會運作至晚上7時。
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