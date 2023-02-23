電話卡實名登記今屆滿　未登記「太空卡」將被停用　25個港鐵支援站運作至傍晚6時

【有線新聞】電話儲值卡實名登記限期今日屆滿。

今日內仍未完成實名登記的「太空卡」將會被停用。市民如需協助，可以到設於25個港鐵站的支援服務站，服務站會運作至傍晚6時。電訊商亦已向仍未登記的用戶發出最後提示短訊。今日延長門市和熱線服務時間，18間指定郵局的服務櫃位亦會運作至晚上7時。