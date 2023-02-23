北約秘書長憂中俄愈趨緊密　警告中國勿向俄羅斯提供軍事支持

【有線新聞】北約秘書長斯托爾滕貝格稱，擔心中俄關係愈來愈緊密，警告中國不應向俄羅斯提供軍事支持。

斯托爾滕貝格：「中國和俄羅斯愈來愈緊密、站在一起，而且中國是少數未有譴責俄羅斯對烏克蘭發動殘酷戰爭的國家之一。我們還擔心中國可能計劃向俄羅斯提供軍事支援，支持其非法戰爭。當然，中國不應該這樣做，因為那是直接支持公然違反國際法，作為聯合國安理會成員，中國不應以任何方式支持違反聯合國憲章和國際法。」