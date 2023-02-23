返回
按輸入鍵開始搜尋

北約秘書長憂中俄愈趨緊密　警告中國勿向俄羅斯提供軍事支持

  • i-Cable
  • 2023年02月23日
【有線新聞】北約秘書長斯托爾滕貝格稱，擔心中俄關係愈來愈緊密，警告中國不應向俄羅斯提供軍事支持。
斯托爾滕貝格：「中國和俄羅斯愈來愈緊密、站在一起，而且中國是少數未有譴責俄羅斯對烏克蘭發動殘酷戰爭的國家之一。我們還擔心中國可能計劃向俄羅斯提供軍事支援，支持其非法戰爭。當然，中國不應該這樣做，因為那是直接支持公然違反國際法，作為聯合國安理會成員，中國不應以任何方式支持違反聯合國憲章和國際法。」
其他人也在看
旺角單位拆僭建墜鐵枝　63歲女途人遭插頭送院不治　警拘60歲裝修工
2023年02月22日
奶茶每日一杯　30歲女皮膚老化如50歲　中醫警告如不想肌膚鬆弛：3種食物忌吃
2023年02月16日
消費券2023｜財爺再派糖　減半至$5,000　一文即睇領取資格、發放日期、DQ準則
2023年02月22日
觀塘華峰園三歲女童墮樓　送院不治　單位疑無裝窗花
2023年02月19日
考車牌｜考路試犯錯「肥佬」　圖以500元行賄考官換合格　26歲男子遭廉署起訴
2023年02月21日
一線搜查｜小巴男疑扮自拍偷影短裙女　網民質疑拍攝大腿不違法　律師拆解疑問
2023年02月21日