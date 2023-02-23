初選案｜區諾軒稱參選人不簽協議減DQ風險　胡志偉曾指反對政府建校恐被「抽秤」

【有線新聞】民主派初選案續審。已認罪的區諾軒繼續以控方證人身份作供，說當時不想「白紙黑字」要求參選人簽署協議文件是為降低被取消參選資格的風險。

區諾軒由囚車押送到西九龍法院。他說九龍東參選人在2020年6月的協調會議後，表明要發布公開協議，否則怕有人擔心被取消立法會參選資格，在「積極運用基本法權力否決財政預算案」的字眼上避重就輕。

區諾軒說當時擔心大會若不公開協議，隨時可能會「兵變」。他說當時不想「白紙黑字」，增加被DQ的風險，但認為大會已經無能力處理。

法官李運騰問35+計劃中甚麼建議令他覺得參選人會被DQ，區諾軒說當時輿論的看法是如果運用基本法權力否決財政預算案是罔顧後果，會被視為不尊重基本法。又說跟胡志偉私下會面，對方說民主黨不希望簽署非官方協議，原因是民主黨對立法會議案的立場，無理由政府建學校和醫院都要反對，恐怕被人「抽秤」。但胡志偉最終在初選報名表簽署一份「共同綱領」。

區諾軒說作為主辦方沒有要求參選人簽署「共同綱領」，這份不是官方文件，只是容許他們夾附在報名表。法官陳慶偉問胡志偉是以個人抑或代表民主黨簽署，區諾軒回答是他的個人立場。