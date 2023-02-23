財政預算案2023｜陳茂波：現談改革稅制屬添煩添亂　不增博彩項目免鼓勵賭博

【有線新聞】立法會討論財政預算案，財政司司長陳茂波說，目前提出稅制改革會為社會添煩添亂，政府要先穩住社會信心；至於向馬會徵收120億元額外足球博彩稅後，會否新增新的博彩項目，陳茂波說不想鼓勵賭博。

政府預料下年度財政繼續「見紅」，但開源方面，無從擴闊稅基着手。新界西北（實政圓桌）田北辰：「你又話未來幾年要發三、四千億元債務，即是你寧願發債，都不願意開始討論稅制改革，你今年第六年做財爺，這六年經濟有好有壞，不開始討論，就永遠不是好時機。」

財政司司長陳茂波：「我們在這幾年，社會經歷疫情，大家都相當困擾、壓力相當大，在此時提出似乎容易令社會添煩添亂。」陳茂波指即使討論都要有合適時機，短期內會用好財政儲備，以不同手段穩住局面及社會信心。

政府其中一個開源手段，是向馬會「開刀」額外徵收五年、每年24億元的足球博彩稅，有議員說不應該「拔盡鵝毛」。

選委會界別立法會議員陸瀚民：「是否要將這隻鵝養得『肥肥白白』，有可持續的毛可以拔，政府會否考慮研究開徵新的博彩類別，例如籃球等其他項目？」

陳茂波：「在社會，相信如果這樣做需要一定社會共識，在我的角度不是很想推動更進一步，鼓勵市民或年青人參與這些博彩。」