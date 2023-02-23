第四輪教師基本法及國安法測試4.16舉行

【有線新聞】教育局公布第四輪教師基本法及國安法測試於4月16日舉行。

第四輪測試對象是持有學士學位，有意入職或轉職任中小學或幼稚園的學位教師，可透過局方網上系統明日至下月8日期間申請，名額先到先得。教育局亦於6月18日舉辦第五輪測試，供非學位程度人士參加，詳情稍後公布。