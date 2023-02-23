財政預算案2023｜容海恩、葛珮帆不滿扣稅措施不足　陳茂波：需「睇餸食飯」

【有線新聞】多名立法會議員認為預算案的扣稅措施不足，未能減輕市民負擔、又難以鼓勵生育。

選委會界別(新民黨)議員容海恩：「子女免稅額方面有些許增長，12萬元增至13萬元。本來我打算視乎這個數字，考慮是否生第三個，但只加一萬元，有些困難，司長。」

選委會界別(民建聯)議員葛珮帆：「(供養)父母免稅額不足，外傭不能免稅或退稅，市民感到很失望。對中產方面支援，他們扶老攜幼壓力那麼大，是否可以做多一點？」

財政司司長 陳茂波：「需要『睇餸食飯』。所以就各項免稅額檢視時，今年只調高子女免稅額，其他就要日後再看看，希望大家諒解。」