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美國佛羅里達19歲槍手行兇　折返現場槍擊採訪記者　釀三死兩傷控謀殺

  • i-Cable
  • 2023年02月23日
【有線新聞】美國佛羅里達州奧蘭治縣發生連環槍擊案，造成三死兩傷，死者包括一名記者。
警方封鎖案發現場調查。當地星期三早上，一名年約20歲女子在派恩希爾斯寓所被擊斃。槍手下午再折返，接近一架到場的採訪車，再打死打傷各一名記者。之後進入另一個單位，打死9歲女童及槍傷其母親。警方當場拘捕一名19歲男子。由於採訪車沒有新聞機構的標誌，未知他是否針對記者行兇。被捕疑犯有多項犯罪紀錄，他被控謀殺，稍後將加控其他罪名。
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