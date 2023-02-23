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教唆情夫向出軌丈夫淋通渠水 女子判囚10年8個月 官批行為極之惡毒
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2023年02月23日
【有線新聞】一名女子教唆婚外情男友向出軌丈夫淋通渠水，判監10年8個月。
41歲被告2019年教唆男友埋伏在丈夫住所樓下，向他淋通渠水，導致他上身及頭部灼傷，雙眼角膜上皮缺損，須進行多次手術、並患上創傷後壓力症。
辯方求情時指，如非丈夫出軌及態度囂張不可能犯案，法官則批評行為極之惡毒、犯案有預謀，不能容忍不顧後果、玉石俱焚的行徑，被告男友早前已自首認罪、判監9年9個月。
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