李家超率主要官員晤廣東省領導　交流全面深化兩地合作

【有線新聞】行政長官李家超率領多名主要官員到訪廣州和深圳與廣東省領導人會面，就全面深化兩地合作交流。

李家超：「雙方面合作中，重點討論了在大灣區的高質量發展，大家如何共同努力。我成立了融入國家發展大局督導組的目標和意義其中一個我強調的是將我們的指導和領導統籌能力強化，由一個作領導，即行政長官，改為1+3，由我做組長，再加三位司長作為副組長，去推動大灣區發展。在其旗下領域的不同項目，主動去推動大灣區建設，提上一個新台階。」