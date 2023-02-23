i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
涉藏「黑火藥」原材料等 33歲地盤工判囚26個月
i-Cable
2023年02月23日
【有線新聞】一名地盤工人因藏有製造「黑火藥」原材料及在網上散播煽動仇恨訊息，判監兩年兩個月。
33歲男被告被控前年6月，在藍田康華苑怡康閣寓所管有硝酸鉀及硫磺，及2019年10至11月期間非法煽惑他人無牌管有槍械或彈藥。法官判刑說本案的原材料可製成超過1公斤的黑火藥，若買齊所有原材料，足以破壞生命財產。
被告在社會動盪期間，在通訊群組分享煽動仇恨訊息，加劇破壞社會安寧，考慮被告認罪、無直接鼓吹損害他人行為，兩罪共判囚26個月。
港聞
新聞資訊
其他人也在看
旺角單位拆僭建墜鐵枝 63歲女途人遭插頭送院不治 警拘60歲裝修工
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月22日
奶茶每日一杯 30歲女皮膚老化如50歲 中醫警告如不想肌膚鬆弛：3種食物忌吃
健康
有線生活
2023年02月16日
消費券2023｜財爺再派糖 減半至$5,000 一文即睇領取資格、發放日期、DQ準則
即時新聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月22日
觀塘華峰園三歲女童墮樓 送院不治 單位疑無裝窗花
港聞
新聞資訊
2023年02月19日
考車牌｜考路試犯錯「肥佬」 圖以500元行賄考官換合格 26歲男子遭廉署起訴
即時新聞
新聞資訊
2023年02月21日
一線搜查｜小巴男疑扮自拍偷影短裙女 網民質疑拍攝大腿不違法 律師拆解疑問
生活
有線生活
2023年02月21日
下一則新聞
下一則新聞
李家超率主要官員晤廣東省領導 交流全面深化兩地合作
港聞
新聞資訊
今天
推薦閱讀
活力午餐｜由罷工傳言、延遲送飯到飯盒有問題 「一文整合」到底發生了甚麼事？
即時新聞
新聞資訊
2023年02月17日
台灣自由行｜台北新酒店8間推介2023 1分鐘到車站／日式大浴場／親子友善／Hermès團隊設計
旅遊
有線生活
2023年02月20日
家居維修｜電箱跳掣維修報價800元變2.6萬 落訂3小時後欲退訂遭拒 工程公司堅持追尾數
即時新聞
新聞資訊
2023年02月15日
一線搜查｜車Cam片揭淺水灣交通意外 青年突衝紅燈 被私家車收掣不及撞倒
生活
有線生活
2023年02月21日
財政預算案2023｜$5,000消費券 交通補貼延至10月 增子女免稅額 不斷更新派糖措拖
即時新聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月22日
大帽山路旁遺個人財物 行山人士報警 18歲青年墮坡獲救送院
港聞
新聞資訊
2023年02月18日
其他人也在看
旺角單位拆僭建墜鐵枝 63歲女途人遭插頭送院不治 警拘60歲裝修工
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月22日
奶茶每日一杯 30歲女皮膚老化如50歲 中醫警告如不想肌膚鬆弛：3種食物忌吃
健康
有線生活
2023年02月16日
消費券2023｜財爺再派糖 減半至$5,000 一文即睇領取資格、發放日期、DQ準則
即時新聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月22日
觀塘華峰園三歲女童墮樓 送院不治 單位疑無裝窗花
港聞
新聞資訊
2023年02月19日
考車牌｜考路試犯錯「肥佬」 圖以500元行賄考官換合格 26歲男子遭廉署起訴
即時新聞
新聞資訊
2023年02月21日
一線搜查｜小巴男疑扮自拍偷影短裙女 網民質疑拍攝大腿不違法 律師拆解疑問
生活
有線生活
2023年02月21日