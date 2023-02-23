涉藏「黑火藥」原材料等　33歲地盤工判囚26個月

【有線新聞】一名地盤工人因藏有製造「黑火藥」原材料及在網上散播煽動仇恨訊息，判監兩年兩個月。

33歲男被告被控前年6月，在藍田康華苑怡康閣寓所管有硝酸鉀及硫磺，及2019年10至11月期間非法煽惑他人無牌管有槍械或彈藥。法官判刑說本案的原材料可製成超過1公斤的黑火藥，若買齊所有原材料，足以破壞生命財產。

被告在社會動盪期間，在通訊群組分享煽動仇恨訊息，加劇破壞社會安寧，考慮被告認罪、無直接鼓吹損害他人行為，兩罪共判囚26個月。