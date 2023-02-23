開心香港｜麥美娟：各區不定期辦美食市集　楊潤雄否認「創意智優計劃」干預電視台

【有線新聞】預算案提出啟動「開心香港」活動，民政及青年事務局將不定期於周末舉辦地區美食市集，期望趕及4月消費券發放，刺激本地經濟。

「開心香港Happy Hong Kong」重點活動之一是在各區舉辦大型美食市集，政府預告不定期在周末舉辦，正研究如何招募本地和中外美食攤檔，同時加入青年元素，讓他們嘗試營運。民政及青年事務局局長麥美娟：「4月會有消費券推出，希望屆時有地方可讓市民消費，支持本地消費，整個概念都是希望可讓市民大眾有一個開心地方，大家一起在疫情後走出去一起品嘗美食，在社區有多些歡樂。」

市民現時仍然要戴口罩，如何看到他們是否開心？衡量計劃是否有成效？麥美娟就說政府會適時檢視口罩令，相信同心抗疫很快可以解除。

預算案又提出要加強中外文化藝術交流，但早前ifva獨立短片及影像媒體節就發生審查爭議，有入圍作品被電檢處要求刪走涉及社運的情節，被問到是否存在審查，文體旅局局長楊潤雄重申香港是開放的城市。楊潤雄：「藝術家會發現，他們在香港文化界可表達自己的想法，但當然必須遵守香港法例，所以任何違法行為都會被禁止。」

至於向「創意智優計劃」注資5億元，包括支持本地電視台與內地或亞洲團隊合辦綜藝節目，楊潤雄說是希望推廣香港特色，同時培訓人才，強調不是用公帑干預電視台運作。