認知障礙六旬漢林村失蹤　救護人員陸空搜索

【有線新聞】一名患有認知障礙的63歲男子，前日離開大埔寓所後失蹤。

消防根據失蹤者家人提供的訊號，抵達林村牛牯嶺一帶搜索，政府飛行服務隊直升機在山頭盤旋，警方亦出動航拍機。

失蹤男子星期二晚離開大埔頌雅苑寓所後未返家，到昨日早上，家人透過他身上的追蹤程式，發現他最後出現在林村附近，附近的倉庫閉路電視也拍到他上山，於是報警。