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中環的士疑失控剷上行人路　司機、兩途人受傷送院

  • i-Cable
  • 2023年02月23日
【有線新聞】中環有的士剷上行人路，撞毀一幢大廈的扶手電梯，兩名途人及的士司機受傷送院。
的士撞毀扶手電梯、車頭卡着，一對男女被困在扶手電梯與幕牆玻璃之間，71歲的士司機接受調查後送院。
下午4時許，該輛的士沿花園道落斜，懷疑失控剷上行人路，撞向花園道3號一幢大廈扶手電梯，消防救出兩名53及34歲男女送院，警方正調查意外原因。
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