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廉署起訴兩維他奶前職員　涉參與詐騙廣告訂單

  • i-Cable
  • 2023年02月23日
【有線新聞】廉署起訴2名維他奶前職員，涉嫌參與詐騙公司廣告訂單。
其中38歲市場部前經理涉嫌2016至2019年間詐騙維他奶，將39張、約190萬元的戶外廣告訂單批予自己操控的供應商，被控一項欺詐罪。他又串謀另一名同事，以多份虛假報價單等誤導公司；兩人另外被控串謀使代理人使用文件，意圖欺騙其主事人，控方稍後申請轉介區域法院。
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