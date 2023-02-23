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男子路試撞路邊即遞500元利是　圖賄考官換及格判囚6個月

  • i-Cable
  • 2023年02月23日
【有線新聞】一名男子以500元賄賂考牌官，希望換取駕駛考試及格，判監6個月。
26歲被告去年在路試時撞上路邊，獲告知不及格，隨即向考牌官提供500元利是。他在西九龍裁判法院承認向公職人員提供利益，裁判官批評他膽大包天、目無法紀，隨手拿出利是明顯有備而來，批評他所犯的貪污罪性質嚴重，打擊香港核心價值，須判處阻嚇性刑罰，以監禁9個月為量刑起點，考慮到被告認罪，減刑3個月。
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