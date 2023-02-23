懲教院所日平均在囚者創十年新高　擬申撥款局部重建　強調國民教育計劃無洗腦

【有線新聞】懲教院所去年每日平均還柙在囚人口創十年新高，預計年中向立法會申請撥款，局部重建荔枝角收押所。懲教署又針對在囚青年加強國民教育及身份認同，強調是自願參加，並非洗腦。

這些在囚人士正接受國民教育，認識國家安全概念。署方最近還引入VR裝置，讓他們置身壯麗山河，加強國民身份認同，還學習中式步操。懲教署說兩年來共733名在囚人士參加計劃，大部分是反修例事件定罪的人，強調全部人是自願。

懲教署署長黃國興：「其實我們並無洗腦，這是他們全部自願參與計劃。我們知道初初他們進來未必想參與，但都有七成三在囚人士參與。因為他們見到成功，幫他們糾正錯誤價值觀，知道我們計劃幫助他們離開院所之後重新融入社會。」

約半年前署方還推出「招職創未來」計劃，為在囚人士提供「一條龍」在職培訓及工作機會，至今有九間不同行業的機構參與。懲教署說會協助更生人士前往大灣區就業，如果有需要申請回鄉證，會轉交相關部門處理。

針對去年每日平均還柙在囚人數按年增加一成半，創十年新高，懲教署年中將向立法會申請撥款，局部重建荔枝角收押所，增加410個收容額。黃國興：「有多少個判了入來監獄羈押或定罪，這個我們很難控制，必須做一些工作，就是如何去加強羈管設施安排。」

因應人手短缺，署方預計今年會增聘約80名懲教主任，以及因應情況填補二級懲教助理。